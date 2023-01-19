Нові правила в армії РФ викликали хвилю критики всередині росії – ISW

В Інституті вивчення війни заявили про те, що міністерство оборони Росії після призначення командувачем військ в Україні Валерія Герасимова намагається запровадити нові правила в армії РФ, проте стикається з хвилею критики

Правила обмежують використання особистих транспортних засобів та деяких персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій та встановлює нові стандарти догляду за чоловіками на передовій.

Міноборони Росії, ймовірно, намагається ввести ці заходи, щоб прищепити російським військам більший професіоналізм і, можливо, оцінити здатність командирів, що стоять нижче, виконувати накази відповідно до стандартів, вважають експерти. Про це розповідає НСН з повідомлення з посиланням на Інститут вивчення війни.

Проблема догляду за собою серед окупантів на передовій також стала каменем спотикання між командирами нижчої ланки та недисциплінованими солдатами, які відмовляються підкорятися наказам.

Кілька відомих представників провоєнного інформаційного простору РФ, зокрема офіційні особи Росії та так званої “ДНР”, ухопилися за нові правила і розкритикували самого міністра оборони РФ Шойгу.

Нові правила в армії РФ армії викликали хвилю критики всередині росії

Так, депутат Московської міськдуми Андрій Медведєв поскаржився, що Міноборони Росії ігнорує реальні проблеми на фронті і замість цього забороняє пересування особистого автотранспорту в зоні бойових дій, що, за його словами, обмежує можливості волонтерів забезпечувати військовослужбовців РФ на передовій технікою і запасами, які саме Міноборони не може закупити для них.

Крім того, Медведєв і заступник міністра інформації так званої “ДНР” Даніїл Безсонов заявили, що заборона використання персональної електроніки завадить солдатам керувати квадрокоптерами та зберігати карти місцевості в автономному режимі.

Це свідчить про те, що російське військове керівництво намагатиметься запровадити суттєві та стійкі реформи доти, доки вони продовжуватимуть покладати відповідальність за зміни на індивідуальну основу, кажуть аналітики. Найімовірніше, російському МО буде важко ефективно реалізувати ці запропоновані зміни черезфрагментацію в інформаційному просторі, що триває, яка сильно суперечить традиційному апарату МО. Наразі Міністерство оборони РФ у своїх реформах стикається зі значним дефіцитом довіри.

Як відомо, українські військові 31 грудня завдали високоточного удару по тимчасовій російській казармі в Макіївці на Донбасі. Здійснити це вдалося завдяки мобільним телефонам росіян, сигнал з яких українці змогли вдало використати на свою користь.

Путін сьогодні може оголосити війну Україні і другу хвилю мобілізації — ISW