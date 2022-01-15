Нові ціни на пластикові пакети вже з лютого 2022 року – не дешево

Треба визнати, що українцям діставатимуться “заборонені” пластикові пакети за дуже значними цінами. Кабінет міністрів України затвердив нові ціни на пластикові пакети

Урядова ухвала про нові ціни на кульки у точках роздрібної торгівлі та місцях громадського харчування набуде чинності у лютому 2022 року.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Мінімальна роздрібна вартість поліетиленового пакету, згідно з постановою Кабміну, яка набуде чинності з 1 лютого 2022 року, стартуватиме від 2 гривень.

Так, вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів без ручок та бічних складок становитиме 2 гривні. Пакети без ручок, але без бічних складок коштуватимуть українським споживачам 2,5 гривні.

Пакети з ручками та бічними складками з 1 лютого 2022 року коштуватимуть у супермаркетах та місцях громадського харчування не менше 3 гривень.

Влада України має намір зменшити використання в країні пластикових пакетів. З цією метою у червні 2021 року було ухвалено Закон “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”.

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