Які мінімальні ціни на пластикові пакети установив уряд

Сьогодні на засіданні Уряду було затверджено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Вони набудуть чинності з 1 лютого 2022 року

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ЛІГА.Закон

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Нагадаємо, що у червні 2021 року набув чинності Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Цим законом з 10 грудня забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування.

Водночас ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиноюменше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

Ціни на пластикові пакети відрізняються: де та скільки коштують найдешевші “кульки“