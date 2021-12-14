Vodafone запустив нову послугу для своїх абонентів, яка дозволить їм отримати додаткову SIM-карту з мобільним інтернетом. Її можна буде використовувати для другого пристрою – смартфона, планшета або ноутбуку

Акція отримала назву “Інтернет для 2-го девайсу”. Абоненти Vodafone отримають можливість під’єднати до одного номера основну та додаткову карти. Це дозволить не лише ділитися інтернет-трафіком у межах свого тарифу, а й відстежувати його використання та контролювати баланс обох карток. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Основна і додаткова картки Vodafone матимуть загальний баланс і будуть використовувати інтернет в рамках одного тарифу. На відміну від роздачі інтернету, під час користування послугою “Інтернет для 2-го девайсу”, сесія не перериватиметься навіть під час голосового виклику.

Додаткова SIM-карта від Vodafone дозволяє користуватись лише інтернетом 3G або 4G у будь-якій точці мережі Vodafone. Через неї неможливо записувати та відправляти голосові та SMS послуги, а також USSD запити.

Послугу “Інтернет для 2-го девайсу” можна замовити в одному з тарифних планів Vodafone — RED XXL, ULTRA, ULTRA VIP, SuperNet Unlim, RED XL. Або у бізнес-тарифах Red Business L, Red Business Ultra L, Red, Business XL, Red Business Ultra VIP, Red Business VIP. Для цього потрібно придбати стартовий пакет Power SIM вартістю 25 грн (в інтернет-магазині або у будь-якому магазині Vodafone)

Для абонентів тарифів SuperNet Unlim, RED XL та Red Business L перший місяць буде корисутвання послугою буде безкоштовним . З другого місяця користування — 50 грн на місяць. Для усіх інших абонентів – послуга “Інтернет для 2-го девайсу” повністю безкоштовна.

Використовувати додаткову карту Vodafone можна не лише у планшетах та смартфонах, а й у ноутбуках, модемах і навіть у автомагнітолах.

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