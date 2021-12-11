Клієнтів Vodafone попереджають щодо підвищення тарифів на зв’язок

Vodafone розсилає попередження своїм клієнтам про підвищення тарифів на зв’язок. Підвищення вартості тарифу цього разу стосуватиметься лише частини клієнтів цього мобільного оператора

Так, про підвищення тарифів на мобільний зв’язок вже повідомили клієнтів, які користуються тарифним планом Vodafone 4G Smart XS. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Слід сказати, що на сьогодні це найдешевший тариф від Vodafone і один з найдешевших мобільних тарифів в Україні взагалі. Вартість цього тарифного плану досі становила 45 гривень на місяць. Але тепер його ціна зросте більш як на 20% – до 55 гривень.

Абоненти, які користуються цим тарифним планом, вже отримали від компанії Vodafone відповідні SMS:

“Маємо новину про зміни. З 24.12 Ваш тариф Vodafone 4G Smart XS буде коштує 55 грн/міс. Він і надалі залишатиметься найдешевшим у Vodafone. Інші умови не змінюються”.

Vodafone зробив розкішний новорічний подарунок своїм абонентам. Мобільний оператор запускає акцію “З Vodafone усі свої”. Ця акція дозволить безлімітно спілкуватись з абонентами інших мобільних операторів нашої країни. Крім того, абоненти, які підключатимуться до цієї акції, зможуть без обмежень користуватися месенджерами. Послуга діятиме до кінця зими, тобто до 28 лютого 2022 року.

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