Україна

Нова назва компанії Rozetka на час війни

Дата
323208
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Компанія Rozetka на своєму сайті змінила назву свого бренду на слово “Сміливість”, підтримуючи глобальну комунікаційну платформу Brave Ukraina, яка з’явилася для допомоги Україні

Про це повідомила прес-служба компанії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В Україні після початку повномасштабного вторгнення російських військ закрилося багато підприємств. Проте, Rozetka продовжує працювати. Її співробітникам часто доводиться працювати у так званих прифронтових районах, а інколи навіть у районах бойових дій.

Нова назва компанії Rozetka на час війни

Компанія тепер розповідатиме українській та міжнародній громадськості про своїх співробітників, які допомагають захищати Україну від російських окупантів, доставляють вантажі, незважаючи на небезпеку.

Тим часом, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що через війну виручка компанії Rozetka впала в 170 разів. Стверджувалося навіть, що нібито компанія планує звільнити понад 50% персоналу.

Проте ця інформація надалі не підтвердилася. Компанія відновила роботу понад 100 своїх магазинів (наприклад, у звільнених районах Чернігівської та Сумської областей) та повернула на роботу 400 осіб.

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