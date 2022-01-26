Газопостачальна компанія Нафтогаз запустила для всіх своїх абонентів нову можливість отримати знижку на оплату за газ. Взяти участь у реферальній програмі можуть усі охочі

Нова акція від Нафтогазу отримала назву “Запроси друга”, у рамках програми абоненти газопостачальної компанії можуть отримати знижку на оплату за газ.

На сторінці Нафтогазу у Facebook повідомляється, що українські споживачі можуть отримати знижку у розмірі мінімум 50 гривень на оплату рахунків за газ, якщо виконувати низку простих кроків. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Увійдіть у особистий кабінет на сайті, відкрийте сторінку програми “Запроси друга” та ознайомтеся з її умовами. Далі надішліть унікальне посилання для участі в акції будь-якій людині, яка, на вашу думку, могла б стати потенційним клієнтом Нафтогазу.

“Основна умова – використання унікального посилання та споживання ним 5 м3 газу”, – йдеться у повідомленні Нафтогазу у Facebook.

Абоненти можуть не обмежуватися запрошенням одного друга до компанії. Нафтогаз надасть знижку 50 гривень за кожну наведену людину. Кількість друзів у рамках програми “Запроси друга” не обмежена.

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