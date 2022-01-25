ПриватБанк відмовив клієнтці у знятті готівки та запросив диплом, сертифікати та інші документи, які підтверджують її кваліфікацію за професією.



Про це NNS дізнався з повідомлення dev.ua.

Frontend-розробниця Валентина Антонюк кілька разів намагалася зняти гроші в ПриватБанку. Але банк відмовив і запросив диплом.

Про нестандартну банківську перевірку Валентина розповіла в пості на Linkedin. Дівчина кілька разів намагалася зняти готівку зі свого рахунку в ПриватБанку, але той відмовив. У цьому ж банку Валентина зареєстрована як ФОП.

Дівчина також звернулась до підтримки ПриватБанку щодо зняття готівки, але оператор їй відповів, що вона повинна надати ліцензії/свідоцтва/дипломи/CV/міжнародні сертифікати, що стосуються її спеціалізації у сфері IT.

Також її попросили відправити інвойси, рахунки-фактури, декларації за останній звітний період.

“Без наданих документів з переліку банк не схвалить вашу заявку на зняття готівки”, додав оператор.

Як пояснили дівчині, інформацію перевірятиме відділ фінмоніторингу. Валентина намагалася з’ясувати, наскільки дипломи — це обов’язковий пункт. Виявилося, що дуже: без нього не приймають навіть документи по податковій.

“Документи перевірили, і тепер знову чекаю відповіді щодо зняття грошей”, написала вона.

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