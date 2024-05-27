В Україні триває НМТ-2024. Більшість учасників проходитиме перевірку знань у червні. Що робити на тестування у разі повітряної тривоги.

У Міністерстві освіти України розповіли, як бути учасникам національного мультитесту, якщо лунатиме повітряна тривога під час іспиту. При цьому радять уважно слухати інструкторів.

Про це повідомляють Новини України – НСН.

Як поводитись учаснику тестування, якщо лунає повітряна тривога

Якщо під час НМТ в Україні почнеться повітряна тривога, інструктор зупинить роботу над тестом, а всі учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття.

НМТ-2024 – як поводитись на тестуванні у разі повітряної тривоги

У такому разі учасник має зберігати відповідь після кожного завдання, а час, який залишився до завершення НМТ, – зупинять.

«Після закінчення тривоги потрібно повернутися до аудиторій і продовжити виконання завдань тестування. Якщо буде достатньо часу, тобто тривога триватиме менше ніж 2 години 30 хвилин (сумарно для обох етапів тестування), учасники зможуть повернутися та продовжити виконання завдань НМТ», – кажуть у МОН.

Як діяти, якщо тривога лунатиме довго

Якщо повітряна тривога триватиме довше, відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить, чи доцільно продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.

«У разі, якщо НМТ буде зупинено, учасники зможуть його скласти під час додаткових сесій», – наголосили у міністерстві.

Для цього потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно протягом трьох робочих днів (включно з тим днем, коли ви складали НМТ).

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