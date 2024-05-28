Метеорологиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в червні 2024 року і яких температурних рекордів чекати українцям.

Весь світ сколихнули аномально високі температури повітря, які фіксували і взимку і навесні.

Чи варто очікувати на пекельну спеку цього літа та якою в Україні буде погода у червн розповіла Віра Балабух, повідомляють Новини України – НСН.

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух не виключила ймовірність фіксування температурних рекордів. Разом із цим, вона зазначила, що сильної спеки не буде.

“Відповідно до тих розрахунків які є зараз, очікується що літо в Україні може бути теплим, але не спекотним. Періоди тривалої спекотної погоди малоймовірні”, – підкреслила метеорологиня.

Незвичні температурні рекорди – якою буде погода в червні 2024 року

За словами експертки, середня температура повітря за сезон лише на 1-2°С перевищить норму. Також влітку очікується волога погода над територією України через повітряні маси з Атлантики.

“Ми бачимо, що погодні умови взимку були для нас надзвичайно сприятливі. Навіть весною до нас прийшло літо, яке нам дуже допомогло зекономити тепло й електроенергію. Є надія, що і влітку не буде великої спеки, щоб не перевантажити нашу енергосистему”, – наголосила Віра Балабух.

Якою буде погода у червні 2024 році

Червень буде значно теплішим за норму.

“Останні роки світова тенденція полягає в тому, що влітку дедалі більше днів із високими значеннями температури, а літні місяці дедалі частіше б’ють температурні рекорди – як у нас, так і в багатьох країнах, і загалом у північній півкулі така тенденція зберігається”, – про це заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Середня температура повітря у перший місяць літа коливатиметься в межах від +19 до +23 градусів. Такі показники на 1,5-2 градуси вищі за кліматичну норму. У гірських районах буде дещо прохолодніше – від +16 до +19 градусів.

Ще новини України: Які рослини посадити на городі у червні – список