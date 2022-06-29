Незаконно вивезені до Росії українці мають змогу повернутися до України без документів

Викрадені Росією українці зможуть повернутися до України без документів. Щоб повернутися до України, незаконно вивезені українці мають дістатися до кордону

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Саме найкраще, щоб були документи, але якщо не буде – прикордонники мають бази даних, де є відомості про наших співвітчизників”, – пояснив він.

За його словами, українці мають надати прикордонникам відомості про себе (ПІБ та дату народження), щоб їх було легше ідентифікувати. Після цього громадяни мають зачекати завершення перевірки.

“Прикордонники забезпечать належні умови на період перевірки і це займе стільки часу, скільки буде необхідно”, – зазначив Демченко, не уточнивши конкретні терміни таких перевірок.

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