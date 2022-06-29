Хто з вчителів повинен повернутися на робочі місця, а хто зможе працювати дистанційно

Вчителі зі шкіл, які з нового навчального року почнуть офлайн-навчання, муситимуть повернутися на робочі місця

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті nus.org.ua.

Водночас учителі з регіонів, у яких очне навчання визначать небезпечним, зможуть працювати дистанційно.

“Вчителі не мають статусу держслужбовця і мають права працювати онлайн. Однак за умови, що процес онлайн-навчання задекларований органами влади”, – сказав міністр.

Також він повідомив, що учнів і вчителів, чиї школи зруйновані під час війни, переведуть у найближчі заклади освіти.

“Жодна дитина, чию школу зруйнували, не залишиться за межами освітнього процесу. Вчителі також мають бути працевлаштовані”, – заявив Шкарлет.

З 1 вересня очне навчання почнеться лише в тих школах, в яких є бомбосховища.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що рішення про очне або онлайн-навчання в новому навчальному році ухвалюватимуть засновники шкіл залежно від безпекової ситуації.

Також міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що учнів не відраховуватимуть за невідвідування офлан-уроків із 1 вересня.

15 червня начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко заявив, що лише 1 100 українських шкіл мають укриття та той чи інший ступінь захисної споруди. Загалом в Україні 13 700 закладів загальної середньої освіти, тому лише 8% із них мають укриття, що дають змогу почати очне навчання.

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