Нарахування пенсії в Україні – як зарахувати період навчання до трудового стажу

Українцям розповіли, що потрібно зробити, щоб зарахувати період навчання до трудового стажу для нарахування пенсії

Про це повідомляє Пенсійний кур’єр у відповідь на запитання читача.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Хвиля”.

“Якщо я навчався з 2005 до 2011 року, чи можу я тепер сплатити за період навчання ЄСВ, щоб навчання зарахували до стажу?”, – поцікавився чоловік.

Так, сплатити ЄСВ для зарахування періоду навчання до стажу можна. Для цього слід звернутися до органів податкової служби за місцем проживання та написати заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

При цьому сума ЄСВ, яку доведеться сплатити, становитиме 2860 грн за один місяць.

“Згідно зі статтею 10 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, при одноразовій сплаті ЄСВ за періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, її сума за кожен місяць такого періоду не може бути менше мінімального страхового внеску на дату укладання договору помноженого на коефіцієнт 2″, – йдеться у повідомленні.

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