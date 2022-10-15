Найбільші успіхи Головного управління розвідки за час війни – Буданов

Голова ГУР Міноборони (ГУР МО) Кирило Буданов в етері телемарафону розповів про найбільші успіхи Головного управління розвідки Міноборони за час війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії армії ворога не вдалося вчинити жодної дії, яка стала б несподіванкою для України. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирило Буданов в етері телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті aspi.com.ua

“Найбільшими успіхами я вважаю те, що наша інформація є упереджувальною. Це в принципі легко побачити, тому що немає несподіванок, скажімо так, від противника. … Немає жодної дії, яка стала для нас тією чи іншою мірою повністю несподіваною. До всіх їхніх підступних витівок ми підходимо підготовленими”, – сказав Буданов.

Очільник ГУР також наголосив, що наразі українські військовослужбовці є одними з найкращих у світі фахівців, оскільки вони мають унікальний досвід.

“Після цієї війни однозначно багато чого з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безсумнівно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих у світі фахівцями. Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової абсолютно повністю конвенційна війна, у якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет з підводних човнів”, – пояснив глава української розвідки.

Він також наголосив, що те, що українські військові навчаються закордоном, є лише вимушеним кроком, на який Україна пішла з безпекових міркувань.

“Зараз ми змушені навчатися в інших країнах світу. Це вимушена міра, є великий ризик у разі великого скупчення людей на військових полігонах. Щоб не було у противника змоги знищити наші резерви ще на етапі підготовки, наші західні союзники надали нам змогу готуватися на їх полігонах”, – зауважив він.

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