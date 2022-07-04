Коли та чим закінчиться війна в Україні – прогнози Головного управління розвідки (відео)

Начальник української розвідки Міноборони Карало Буданов спрогнозував коли і чим закінчиться війна в Україні

Закінченням війни з Росією має стати вихід України на свої межі 1991 року. Це може статися вже в наступному році.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає NNS.

За його словами, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.

“Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю”, – пояснює Буданов.

Начальник українською розвідки заявив, що вважатиме кінцем війни саме “вихід на кордони станом на 1991 рік”.

“Це буде кінцем цієї усієї авантюри, яку Росія зробила”, – зазначив Буданов.

На питання журналіста, коли може закінчитися війна і що для цього потрібно він відповів: “Наступний рік, я так вважаю”.

Невтішні прогнози союзників

Нещодавно президент України Володимир Зеленський лідерам “Великої сімки” заявив, що хоче завершення повномасштабної війни Росії проти України до настання зими і попросив допомогти в цьому.

На що в США відповіли, що вважають такий сценарій нереальним і назвали три варіанти розвитку подій.

При цьому в НАТО впевнені, війна Росії проти України буде довготривалою, але Альянс обіцяє допомогти українцям перемогти агресора.

Коли закінчиться війна в Україні — невтішний прогноз від НАТО