На Запоріжжі солдати РФ спеціально розстрілюють свої авто, щоб не їхати на передову

Російські окупанти не горять бажанням воювати з ЗСУ віч-на-віч. У Запорізькій області солдати РФ спеціально розстрілюють свої автомобілі, щоб не їхати на передову – помирати все ж таки ніхто не хоче

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“У Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту”, – йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Звичайно, у причетності до утилізації транспорту вони начальству не зізналися, звинувативши у всьому сили руху опору.

Зазначимо, що рух опору у Запорізькій області набирає обертів. Так, 9 травня жителі Токмака нагадали окупантам, що вони в Україні тимчасово.

“На вулицях міста масово почали з’являтися листівки з написом: “Перемогли нацизм – переможемо та рашизм”, – розповіли в ОВА.

Як повідомлялося, українські військові проводять успішний контрнаступ на Запорізькому напрямку. Це випливає із статистичних даних втрат противника на цих територіях.

Орки відмовляються їхати в Україну: які історії розповідають про Чорнобаївку, Чорнобиль та Конотоп ( ВIДЕО)

Щоб оперативно отримувати новини України, підписуйтесь на наш Телеграм