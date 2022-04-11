Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про масові відмови рашистів брати участь у війні. Чому орки відмовляються їхати в Україну і які історіїї вони розповідають

Віталій Кім розповів, що орки відмовляються їхати на війну в Україну, навіть під загрозою ув’язнення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Цензор.НЕТ.

За його словами більшість «отказников» – це мешканці центральних районів росії. Зазвичай вони більш інформовані про втрати російської армії.

“Орки масово відмовляються їхати в Україну, шукаючи будь-які причини. Їх не лякає тюрма – просто хочуть жити. Відмовляються воювати орки з центральної росії. Вони хоч якось користуються інтернетом чи у них він хоча б є. Тому в їх тупих головах уже ходить така історія: приїхав без одної руки – служив в Чорнобаївці, приїхав з трьома – служив в Чорнобилі, приїхав, а хер не стоїть – служив в Конотопі. Їдуть до нас з далекої росії. Їм наобіцяли квартир, що вони будуть героями. Вони користуватися інтернетом не вміють, але поки доїдуть, то їм розкажуть усе що тут відбувається”, – каже Кім.

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