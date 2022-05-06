На українських дорогах знову включать камери автофіксації швидкості – в чому причина

На українських дорогах, де дозволяє ситуація з безпекою, найближчими днями знову включать камери автофіксації швидкості GLH

Про це повідомив міністр МВС Денис Монастирський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, така необхідність назріла через те, що збільшилася кількість ДТП через перевищення водіями дозволеного швидкісного режиму руху.

Рішення про якнайшвидше відновлення роботи в областях камер автофіксації порушень правил дорожнього руху, які були відключені після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, ухвалили у зв’язку із масштабною ДТП у Рівенській області.

Нагадаємо, 3 травня під Рівно сталася дорожня аварія за участю мікроавтобуса, легкового автомобіля та автобуса, який перевозив біженців до Польщі. В результаті загинули 38 людей, це переважно пасажири автобуса.

Раніше очікувалося, що з 2022 року камери автофіксації порушень правил дорожнього руху фіксуватимуть не лише перевищення швидкості, але також виїзд на смугу зустрічного руху та проїзд на червоний сигнал світлофора. Проте, через війну цього не сталося.

В Україні запровадять нові методи контролю водіїв

Щоб оперативно отримувати новини України, підписуйтесь на наш Телеграм