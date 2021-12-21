На що українці активно витрачають “ковідну” 1000 гривень

Українці, які отримали по тисячі гривень за вакцинацію у рамках програми “єПідтримка”, вже витратили 134 мільйони гривень за кілька днів. Найактивніше вакциновані громадяни витрачають “ковідну” 1000 гривень на книги, квитки в кінотеатри та залізничні квитки

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, на отримання “ковідної” тисячі за вакцинацію зареєструвалися вже 4 мільйони людей.

Виплачувати гроші на віртуальні карти першим почав Monobank (з 16 грудня), пізніше до нього приєдналися ПриватБанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, А-Банк, Укргазбанк. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Витратити 1000 гривень можна протягом 4 місяців після їх нарахування. Ті, хто подав заявку до Дня Святого Миколая, отримають свої гроші до Нового року.

Гроші можна використовувати на покупку книг, квитків у театр, на концерт, у кінотеатр або в музей, квитків на будь-який вид транспорту в межах України, абонемент у спортзал. З 1 січня особи старше 60 років зможуть також витратити гроші на придбання ліків в аптеках.

На сьогоднішній день кошти нараховані тим, хто подав заявку на портал “Дія”. Отримати “тисячу Зеленського” не через “Дію” орієнтовно стане можливо у другій половині 2022 року.

“Ковидна” тисяча на ліки хто та коли зможе купити