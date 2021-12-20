“Ковидная” тысяча на лекарства: кто и когда сможет купить

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет смогут потратить полученную в рамках программы “єПідтримка” 1 тысячу гривен на лекарства примерно со второй половины января 2022 года.

Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, пишет УНИАН, передает NNS.

“На сегодняшний день принято решение по лекарствам. Готовятся соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, вносятся определенные изменения в программное обеспечение и алгоритмы, согласно которым работает эта программа. По нашим оценкам, во второй половине января эта услуга будет доступна для всех граждан старше 60 лет для оплаты лекарств”, сказал Шурма.

По его словам, каждый месяц в программу “єПідтримка” будут вноситься изменения по расширению направлений, на которые можно потратить полученные средства.

Официально стартовал проект “єПідтримка”: как зарегистрироваться, чтобы получить 1000 гривен

Напомним, 15 ноября 2021 г. президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, получившие две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение “Дия” по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты на поездки внутри страны и т.д.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, не зарегистрированных в приложении “Дия”, государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Почему некоторые люди не заражаются коронавирусом после контакта с больными