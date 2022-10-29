На підприємстві в Броварах стався вибух, є загиблий – поліція

На підприємстві в Броварах, що під Києвом, стався вибух. Вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку, є жертва

Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у суботу, 29 жовтня, у Telegram, пише УНН, передає NNS

“Вибух на підприємстві в Броварах. Сьогодні близько 11:15 годині до нас надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію на підприємстві міста. За попередніми даними, вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку. Під час виконання робіт 56-річний працівник загинув”, – написав Нєбитов.

З його слів, поліцейські Київщини розпочали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

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