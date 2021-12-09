Обмеження використання пластикових пакетів, яке вводиться з 10 грудня, буде стосуватися не всіх.

Заборона використання пластикових пакетів буде поширюватися тільки на магазини та супермаркети та не буде стосуватися ринків.

Про це заявляляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Курс України

“Занепокоєння у компаній-членів Асоціації є щодо того, що використання пластикових пакетів стосується тільки організованих магазинів і роздрібних мереж, але не буде контролюватися при здійсненні стихійної торгівлі на ринках”, – йдеться в повідомленні.

Разом з тим асоціація вважає, що мають бути створені рівні, справедливі та прозорі правила ведення бізнесу в Україні. В тому числі й в частині заборони на використання пластикових пакетів.

“У зв’язку з цим незмінною залишається позиція Асоціації щодо того, що підхід до заборони обігу пластикових пакетів повинен бути послідовним і комплексним для всіх сфер виробництва та обігу”, – зазначили в асоціації.

Труднощі здійснення продажу таких пакетів для бізнесу

У ЄБА також повідомляють, що зараз бізнес не розуміє, яким чином здійснювати продаж таких пакетів, за якою вартістю і як здійснювати облік і звітність.

“Якщо ввести такі зміни щодо тонких і надтонких пластикових пакетів вже з 10 грудня – ймовірно, матиме місце серія труднощів. Так, йдеться про відсутність відповідного нормативно-правового акта про встановлення мінімальних роздрібних цін на такі пакети, відсутність чіткої схеми реалізації тонких і надтонких пластикових пакетів на платній основі, відсутність механізму нанесення маркування, що могло б дозволити забезпечити облік і контроль придбання таких пакетів споживачами” До того, Мінекономіки розробило проект Постанови КМУ “Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети”, згідно з яким передбачається встановлення мінімальних роздрібних цін тільки на пластикові пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів (високої щільності). Однак, попри введення в дію норми закону вже з 10 грудня, даний проект ще не затвердили”, – йдеться в повідомленні.

В асоціації нагадали, що повна заборона обігу тонких і надтонких пакетів буде встановлена з 9 березня 2022 року.

На думку Європейської Бізнес Асоціації, важливо встановити більш тривалий перехідний період для впровадження такого нововведення і прописати чіткий механізм впровадження, щоб бізнес розумів, яким правилам треба слідувати.

Заборона в Україні пластикових пакетів:

1 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.

Заборона поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства вводиться з 1 січня 2022 року.

За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб’єктів господарювання запроваджується значний адміністративно-господарський штраф – від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.

7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.

Перший етап – з 10 грудня вводиться обов’язкова реалізація пакетів за гроші, а безкоштовне розповсюдження забороняється. Ціни на пакети має визначити уряд.

Другий етап починається з березня 2022 року – заборона поширення пакетів до 50 мікрометрів.

Третій етап – з 1 січня 2023 року – заборона використання всіх пакетів до 50 мікрометрів.

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