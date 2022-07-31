На догляд за дитиною в особливий період мають право і матір і батько, які є військовослужбовцями

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому закон, який надає рівні можливості матері і батькові, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період

Про це повідомляєІнформаційне управління Верховної Ради України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті armyinform.com.ua

Зміни були внесені до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо рівних можливостей матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період (реєстр. №7464).

Закон розроблено з метою забезпечення рівних можливостей військовослужбовців – матері та батька на догляд за дитиною, поєднання військової служби із сімейними обов’язками та створення передумов для посилення ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

У пояснювальній записці значиться, що більшість країн НАТО надають відпустку для догляду за дитиною військовослужбовцям-чоловікам на однакових умовах із жінками, до того ж із можливістю використовувати її частинами батьку та матері по черзі (наприклад, Австралія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Канада, Хорватія, Німеччина, Греція, Угорщина, Литва, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія тощо).

Чи є різниця між військовослужбовцями та мобілізованими і які права та пільги вони мають