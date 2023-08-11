На четвертому енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води – Енергоатом

На четвертому енергоблоці ЗАЕС, який окупанти вивели у «гарячий стан», стався інцидент із витоком води з першого контуру реактора до другого

Радіологічного викиду в довкілля не було. Про це повідомили в Енергоатомі, інформує НСН.

«Це сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан «холодний зупин», – повідомили у компанії.

На четвертому енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води

Проте протягом наступних трьох днів загарбники збираються перевести 6-й енергоблок Запорізької АЕС у «гарячий зупин», що є черговим порушенням.

«Некомпетентне нелегітимне «керівництво» Запорізької АЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар’єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний», – сказала президент НАЕК Петро Котін.

Як відомо, минулої ночі Запорізька АЕС втратила живлення за основною зовнішньою лінією електропередачі напругою 750 кВ. Лінію було відремонтовано вчора ввечері.

Ще новини України: Окупанти перевели четвертий енергоблок на ЗАЕС у “гарячий зупин” – яка ситуація на станції