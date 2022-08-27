Monobank вніс зміни до грошових переказів між клієнтами. Тепер їм не доведеться телефонувати один одному, щоб повідомити про отримання грошей. Які нововведення з’явилися?

Процедура обміну інформацією між тим, хто переказує гроші, і тим, хто їх отримує, стала набагато швидшою, простішою та приємнішою

Цим приємним нововведенням похвалився один зі співзасновників monobank Олег Гороховський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Гороховський розповів, як тепер клієнти можуть реагувати на отриманий грошовий переказ, і як вони можуть практично миттєво повідомити, що гроші надійшли на їхній рахунок.

Для цього у мобільному додатку передбачили функцію миттєвого реагування на грошовий переказ. Клієнти можуть відразу відповісти коментарем на платіж і прикріпити до нього емодзі.

“Скільки разів ви писали/телефонували одержувачу та уточнювали, чи отримав він гроші? А скільки разів одержувач писав вам у месенджер: “Дякую! Гроші отримав”. Ми зробили можливість відповісти коментарем або емодзі на платіж, і ця відповідь з’явиться у виписці відправника”, – розповів Гороховський.

На екрані смартфона це виглядає так:

“Погляньте, як це зручно і з якою любов’ю до людей це зроблено”, – похвалився топ-менеджер.

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