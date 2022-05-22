Мобільний оператор lifecell також впровадив безкоштовні послуги для абонентів

Мобільний оператор lifecell за Київстаром впровадив для абонентів безкоштовні послуги, щоб підтримати своїх клієнтів у такі складні часи, адже залишатися на зв’язку дуже важливо

Про це повідомляє прес-служба компанії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТЕХНОФАН.

Тепер абоненти lifecell зможуть отримати безкоштовні хвилини на дзвінки, що входять відразу в 12 країнах Європи. Єдина умова – оплата послуг за останні чотири тижні.

Послуга активується автоматично при реєстрації в мережі або під час перебування в одній із країн Європи зі списку: Бельгія, Естонія, Латвія, Іспанія, Литва, Молдова, Люксембург, Польща, Словаччина, Румунія, Швеція, Франція.

Тривалість акції залежить від того, скільки часу сплатив абонент. Якщо оплачено 1 день користування послугами безкоштовні хвилини, абонент отримує 1 добу. lifecell наголошує, що у тарифному плані “Єдиний” послуга не працює з технічних причин.

Детальну інформацію можна знайти також у мобільному додатку “Мій lifecell”.

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