Світ

Lifecell дарує до кінця квітня послугу для українських біженців у 30 країнах

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lifecell продлил бесплатно услугу до конца апреля в 30 странах
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Мобільний оператор lifecell дарує своїм абонентам безкоштовні 5 ГБ мобільного інтернету в роумінгу до кінця квітня. Послуга діє у 30 країнах світу для всіх українських біженців, які вимушено залишили країну через війну

Безкоштовний інтернет на дзвінки та спілкування українці за кордоном отримують автоматично після перетину кордону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Використовувати 5 ГБ можна буде до 30 квітня. Ця послуга стартувала в lifecell на початку війни і спочатку була продовжена до кінця березня. Можливо, у травні, якщо війна не закінчиться, роумінг, як і раніше, залишиться безкоштовним для українців за кордоном.

Lifecell дарує до кінця квітня послугу для українських біженців у 30 країнах

Країни, в яких працює безкоштовний роумінг від lifecell

  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Угорщина;
  • Німеччина, Греція;
  • Данія;
  • Іспанія, Італія;
  • Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург;
  • Македонія, Молдова;
  • Нідерланди, Норвегія;
  • Польща,
  • Румунія,
  • Сербія, Словаччина, Словенія;
  • Туреччина,
  • Фінляндія, Франція;
  • Хорватія,
  • Чорногорія, Чехія;
  • Швеція;
  • Естонія.

Відомо, що інші українські мобільні оператори також зробили послугу роумінгу безкоштовною для українців. Київстар запровадив спеціальні тарифи для українських біженців у 9 країнах Європи. Vodafone зробив послугу “Доступний роумінг” безкоштовним у 27 країнах.

Vodafone зробив безкоштовну послугу для українців за кордоном

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