Lifecell дарує до кінця квітня послугу для українських біженців у 30 країнах

Мобільний оператор lifecell дарує своїм абонентам безкоштовні 5 ГБ мобільного інтернету в роумінгу до кінця квітня. Послуга діє у 30 країнах світу для всіх українських біженців, які вимушено залишили країну через війну
Безкоштовний інтернет на дзвінки та спілкування українці за кордоном отримують автоматично після перетину кордону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
Використовувати 5 ГБ можна буде до 30 квітня. Ця послуга стартувала в lifecell на початку війни і спочатку була продовжена до кінця березня. Можливо, у травні, якщо війна не закінчиться, роумінг, як і раніше, залишиться безкоштовним для українців за кордоном.
Країни, в яких працює безкоштовний роумінг від lifecell
- Австрія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Угорщина;
- Німеччина, Греція;
- Данія;
- Іспанія, Італія;
- Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург;
- Македонія, Молдова;
- Нідерланди, Норвегія;
- Польща,
- Румунія,
- Сербія, Словаччина, Словенія;
- Туреччина,
- Фінляндія, Франція;
- Хорватія,
- Чорногорія, Чехія;
- Швеція;
- Естонія.
Відомо, що інші українські мобільні оператори також зробили послугу роумінгу безкоштовною для українців. Київстар запровадив спеціальні тарифи для українських біженців у 9 країнах Європи. Vodafone зробив послугу “Доступний роумінг” безкоштовним у 27 країнах.
Vodafone зробив безкоштовну послугу для українців за кордоном