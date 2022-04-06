Lifecell дарує до кінця квітня послугу для українських біженців у 30 країнах

Мобільний оператор lifecell дарує своїм абонентам безкоштовні 5 ГБ мобільного інтернету в роумінгу до кінця квітня. Послуга діє у 30 країнах світу для всіх українських біженців, які вимушено залишили країну через війну

Безкоштовний інтернет на дзвінки та спілкування українці за кордоном отримують автоматично після перетину кордону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Використовувати 5 ГБ можна буде до 30 квітня. Ця послуга стартувала в lifecell на початку війни і спочатку була продовжена до кінця березня. Можливо, у травні, якщо війна не закінчиться, роумінг, як і раніше, залишиться безкоштовним для українців за кордоном.

Країни, в яких працює безкоштовний роумінг від lifecell

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Угорщина;

Німеччина, Греція;

Данія;

Іспанія, Італія;

Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург;

Македонія, Молдова;

Нідерланди, Норвегія;

Польща,

Румунія,

Сербія, Словаччина, Словенія;

Туреччина,

Фінляндія, Франція;

Хорватія,

Чорногорія, Чехія;

Швеція;

Естонія.

Відомо, що інші українські мобільні оператори також зробили послугу роумінгу безкоштовною для українців. Київстар запровадив спеціальні тарифи для українських біженців у 9 країнах Європи. Vodafone зробив послугу “Доступний роумінг” безкоштовним у 27 країнах.

Vodafone зробив безкоштовну послугу для українців за кордоном