Мобілізовані з ДНР окупанти хочуть утекти з війни і шукають правозахисників

Мобілізовані з так званої “Донецької народної республіки” окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни. Свою ж службу в російській армії вони порівнюють з “рабством”, називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Це випливає з перехопленої СБУ телефонної розмови загарбників.

“Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Е-мое, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это”, – розповідає мобілізований житель так званої “ДНР” своїй дружині.

Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений.

“В Россию не пожалуешься, потому, что это Россия заставила, петушилину (прим. Пушилін) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал России, Украине – я буду предателем”, – каже окупант.

Своєю чергою в СБУ дали підказку для загарбників, які хочуть залишитися живими.

“Телефонуйте за номером 2402 та здавайтеся в полон. Ця “гаряча лінія” спеціально створена для таких випадків. Вам допоможуть. Працює як для російських, так і для українських номерів”, – закликали у відомстві.

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