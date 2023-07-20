Мобілізація в Україні – куди повідомляти про порушення у роботі ТЦК і СП

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів, куди можуть повідомити люди про порушення у роботі ТЦК і СП

Про це Олександр Павлюк написав у своєму Telegram-каналі, інформує НСН.

Порушення у роботі ТЦК і СП

“У засобах масової інформації та соціальних мережах розширена інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців у відповідності до ТЦК та СП за відношенням до громадян України”, — розповів Павлюк.

За його словами, на всі випадки, які ганьблять звання військовослужбовця ЗСУ або офіцера, буде відповідна жорстка реакція. По кожній скандальній ситуації буде проводитися службове розслідування, а винних притягнуть до відповідальності.

Куди повідомляти:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту tckreport@gmail.com;

у чат-боті в Telegram.

“Подолати виклики, які сьогодні стоять перед нами, ми можемо лише разом!” — додав Павлюк.

Нагадаємо, у Чернігові в ТЦК (Територіальний центр комплектування) утримували адвоката, який прийшов надати юридичну допомогу своєму клієнту. Він приїхав туди, аби подати документи.

Також відомо, що мережею шириться відео про начебто чергові безчинства працівників Одеських ТЦК. Чоловіки у військовій формі силою затримали перехожого у Хаджибейському районі міста.

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