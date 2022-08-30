Військовий стан та мобілізація в Україні триватимуть до 21 листопада. При цьому виїжджати за кордон може обмежена кількість чоловіків. Чи є серед них раніше засуджені чоловіки?

Серед чоловіків, які можуть виїжджати за кордон, немає громадян із судимістю, незважаючи на те, що вони не підлягають мобілізації.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За законом, перетинати кордон колишні засуджені не можуть. П.6 ч.6 ст.37 ЗУ “Про військовий обов’язок та військову службу” передбачає вилучення з військового обліку військовозобов’язаних, раніше засуджених до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. При спробі перетнути кордон України прикордонники таку людину не пропустять, оскільки зняття з військового обліку у зв’язку із судимістю не є підставою, яка дозволяє виїхати за кордон.

Виїхати з України можна лише у тому випадку, якщо у військовому квитку записано: “Визнано непридатним до військової служби зі зняттям з військового обліку”. Або виїжджати за кордон можуть українці, які мають посвідку на проживання в іншій країні. Для цього в їхньому паспорті має бути позначка від міграційної служби із зазначенням країни постійного проживання та печатка “Оформлено виїзд на постійне проживання” (назва країни та дата).

Також дозволено виїжджати під час воєнного стану з країни чоловікам-українцям, у яких в паспорті стоїть позначка “Постійне проживання (країна)/Прийнятий на консульський облік”. Виїзд за кордон також дозволено українцям-студентам, які вступили до іноземних вишів.

З 1 вересня збільшиться перелік військовозобов’язаних чоловіків, які можуть виїжджати за кордон