З 1 вересня збільшиться перелік військовозобов’язаних чоловіків, які можуть виїжджати за кордон

Військовий стан в Україні продовжили до 21 листопада, але при цьому деякі категорії військовозобов’язаних чоловіків все ж таки можуть виїжджати за кордон, а з 1 вересня їх перелік збільшиться

Йдеться про поїздки у відпустку та відрядження. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідно до законодавства, виїжджати з країни можуть військовозобов’язані, які працюють державними службовцями, оскільки вони мають відстрочку від мобілізації. Кожен такий працівник “заброньований” за державними установами, де обіймає певну посаду. Окрім відпустки, чиновники можуть вирушати до закордонних відряджень на строк, передбачений роботодавцем.

Залишати територію України, як і раніше, можуть громадяни, які мають відстрочку від служби, батьки-одиначки, опікуни, інваліди І та ІІ групи, та ще низка категорій.

Кабмін також підготував законопроект, що містить поправки до закону про загальну мобілізацію. Пропонується звільнити від мобілізації ще кілька категорій працівників, які отримають броню від призову до армії.

Це представники органів державної служби (місцеві чиновники та депутати), якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування органів державної влади у воєнний час; працівники підприємств та організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання, якщо ці працівники беруть участь у виконанні цих завдань працівники підприємств, які випускають продукцію оборонного значення або таку продукцію, яка необхідна для утримання боєздатності ЗСУ; працівники підприємств та установ, які критично важливі для економіки країни та забезпечення життєдіяльності населення в період війни.

Для однієї з категорій військовозобов’язаних спрощено умови виїзду за кордон