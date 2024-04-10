В Україні триває загальна мобілізація. Стало відомо, чи будуть депортувати військовозобов’язаних із закордону

Депортації військовозобов’язаних чоловіків із закордону не буде.

Про це заявила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз виданню Радіо Свобода, повідомляє НСН.

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Для військовозобов’язаних надання консульських послуг за кордоном буде відбуватися одночасною з актуалізацією даних.

Мобілізація в Україні – чи будуть депортувати військовозобов’язаних із закордону

“Зараз, згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони”, – запевнила Ірина.

Ірина Фріз пояснила, що оформлення консульських послуг військовозобов’язаними за кордоном за наявності військово-облікових документів (ВОК) необхідне лише для військового обліку МО.

“Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60-ти днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном”, – зазначила Фріз.

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