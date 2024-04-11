Верховна Рада України схвалила закон про мобілізацію №10449 в другому читанні. В ньому зазначено, у кого і як можуть вилучати авто для ЗСУ

Однією з новацій закону про мобілізацію є можливість вилучення у громадян автотранспорту для потреб Збройних Сил. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто.

Про це розповів розповів юрист практики військового права юридичної компанії “Приходько та партнери” Ярослав Звоненко. Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

У кого і як можуть вилучати авто для ЗСУ

Вилучати автомобілі на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим має проводитися оцінка автомобіля. Забиратимуть той транспорт, який більше підходить для оборонних потреб.

Військово-транспортний обов’язок в Україні встановлюють, щоб задовольнити потреби ЗСУ на особливий період транспортними засобами і технікою. Окрім того, що він поширювався на центральні та місцеві органи влади, підприємства та установи, також автомобілі можуть вилучати і у громадян – власників транспортних засобів.

Вилучати автомобіль можуть представники ТЦК і СП.

Мобілізація в Україні – у кого і як можуть вилучати авто для ЗСУ

Як на практиці може відбуватися вилучення автомобілів?

Порядок вилучення транспортних засобів вже був передбачений Постановою Кабміну “Про затвердження Положення про військово-транспортний обовʼязок” № 1921, також – законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та законом України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”, нагадує юрист Ярослав Звоненко.

Встановлення лімітів на вилучення транспортних засобів покладено на ТЦК та СП, а також за рішення КМУ. Ця вимога не поширюється на тих, у кого є лише один автомобіль, додає він. Повернення ТЗ власнику проводять протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

“Треба розуміти відмінність між відчуженням та мобілізацією транспорту. В першому випадку людину позбавляють права власності на транспортний засіб, що має засвідчуватись Актом приймання-передачі та відбувається за умови повної або часткової компенсації, у другому випадку транспортний засіб вилучається тимчасово, його не позбавляють права власності та повернуть власнику. Мобілізувати транспортний засіб можуть ТЦК та СП, СБУ, а також відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки”, – підкреслює експерт

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