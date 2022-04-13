Мережа Сільпо відновлює роботу своїх магазинів – почали працювати склади продуктів

Мережа Сільпо заявила про відновлення роботи 18 своїх магазинів, які тимчасово не працювали. Робота зачинених магазинів стала можливою завдяки відновленню двох складів поблизу Києва, що належать Сільпо. Це дозволило збільшити асортимент продуктів та покращити постачання ними

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“В останні два дні ми частково запустили два склади біля Києва, тож постачання продуктів та асортимент стали більш стабільними. Планову доставку товарів відновлено вже у 20 містах”, — повідомила прес-служба торгової мережі.

Завдяки спрощенню доставки продуктів з-за кордону Сільпо та інші рітейлери отримали можливість оперативно реагувати на потреби ринку і доставляти на свої склади товари, що користуються підвищеним попитом. Це й дало змогу швидко наповнити спустошені магазини та відновити їхню роботу. Таким чином мережі Сільпо вже вдалося налагодити постачання в 20 містах України.

“Як і обіцяли – щойно ми налагоджуємо процес постачання продуктів, ми одразу відкриваємо тимчасово зачинені супермаркети. В останні дні ми частково запустили два склади під Києвом, тож поставки продуктів та асортимент стали більш стабільними. Планова доставка товарів відновлена вже у 20 містах», – поділилася прес-служба.

Упродовж півтора тижня знову відкриють двері для покупців 18 магазинів мережі у Києві та Київській області, а також у Чернігові, Сумах і Харкові.

Отже, на днях відновлять свою роботу супермаркети за такими адресами:

Київ – з 15 квітня:

Вишгородська, 21

Героїв Сталінграду пр-т, 8А

Малиновського, 34

Маяковського пр-т, 43/2

Милославська, 10А

Мінський пр-т, 4А

Оболонський пр-т, 1Б

Оленівська, 3 (з 16 квітня)

Срібнокільська, 3Г

Чоколівський б-р, 8

Шептицького, 4А

Київська область – з 15 квітня:

Васильків, Грушевського, 19

Фастів, Ступака Івана, 4

Харків:

Тракторобудівників, пр-т, 59/56 – з 12 квітня

Свободи Людвіга, пр-т, 30 – з 20 квітня

Пушкінська, 2А – 22 квітня

Суми – з 18 квітня: Лушпи Михайла, пр-т, 4/1

Чернігів – з 20 квітня: Музична, 1

Таким чином, у столиці вже працюватиме понад 80 супермаркетів Сільпо. Крім того, 18 магазинів цієї мережі будть працювати на Київщині: у Білій Церкві, Борисполі, Боярці, Броварах, Вишгороді, Василькові, Лісниках, Обухові, Славутичі, Софіївській Борщагівці, Старих Петрівцях, Фастові, Щасливому. Ще 9 супермаркетів Сільпо торгуватимуть у Харкові, 3 – в Сумах і 2 – у Чернігові.

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