Мережа МакДональдс планує відновити роботу під час війни – з’явилось багато вакансії

Всесвітня мережа ресторанів відкрила для українців багато вакансій. Йдеться про мережу закладів швидкого харчування МакДональдс, яка активно функціонувала в Україні до війни, однак із початком повномасштабного військового вторгнення згорнула свою роботу

МакДональдс повертається. Поки що топ-менедмент мережі офіційно не підтверджує цей факт, однак і не спростовує його. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, у червні CEO компанії в Україні Юлія Бадрітдінова підтвердила, що МакДональдс має плани відновити роботу мережі своїх закладів – там, де це можливо. Щоправда, для цього потрібно оновити протоколи безпеки для працівників фаст-фуду.

Тоді ж, у червні, співробітники закладів МакДональдс активно ділилися в соцмережах, що колишнє керівництво надсилало їм запити у повідомленнях, чи зможуть вони в серпні розпочати роботу.

Проте серпень уже настав. І буквально днями керівниця відділу зв’язків із громадськістю у McDonald’s прокоментувала цю ситуацію. Вона каже, що з інформацією щодо поновлення роботи ресторанів цієї мережі ЗМІ погарячкували. Наразі заклади МакДональдс в Україні не працюватимуть. Однак на майбутнє такі плани є.

“Наразі планів відкривати ресторани у серпні немає, втім, у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому”, – заявила представниця мережі.

Тим часом, на офіційному сайті МакДональдс розміщено багато відкритих вакансій для мешканців Києва, Одеси, Дніпра, Черкас та інших міст. Тобто можна припустити, що відновлення роботи мережі – перспектива близького, а не віддаленого майбутнього.

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