Українців чекають масові звільнення та скорочення зарплат. Малий та середній бізнес зазнає великих збитків: які сфери постраждають найбільше

Малий та середній бізнес в Україні під час війни зазнає великих збитків. Так, третина працівників у країні звільнена, а інша третина вимушено пішла у відпустку. Частині співробітників скоротили зарплати, при цьому невідомо, чи продовжуватимуть вони працювати після закінчення війни.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Найбільші збитки зазнає сфера торгівлі та обслуговування. На ринку праці вдвічі менше вакансій продавців, кухарів, а офіціанти взагалі зникли зі списку найпопулярніших професій.

Серед тих фахівців, яких держава зараз потребує, – водії, муляри, вантажники, охоронці, кур’єри, няні та швачки.

Держава вирішила простимулювати роботодавців відкривати робочі місця і продовжила з квітня для них виплати 6500 грн на місяць за працевлаштування переселенців.

Безробітні громадяни можуть розраховувати на допомогу безробітним, як і в мирний час. Розмір допомоги визначається залежно від страхового стажу та заробітної плати, яку людина отримувала раніше. Для отримання виплат слід звернутися до найближчого центру зайнятості.

У квітні уряд урізав зарплати чиновникам на 10%. Також було скорочено витрати на утримання державного апарату та органів місцевої влади. Зарплати бюджетників також знизили до рівня “мінімалки”, адже через те, що багато бізнесів зараз не працюють і звільнені від податків, або сплачують лише мінімальні внески, то коштів у бюджеті на виплату зарплат немає. У приватних компаніях рішення про скорочення виплат ухвалює безпосередньо керівництво.

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