Майбутнім водіям в Україні дозволили складати практичні іспити на категорію В

В Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами, майбутнім водіям знову дозволили складати практичні іспити на категорію В. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС

У повідомленні йдеться про те, що всі маршрути для складання практичного іспиту повністю узгоджені з ВДА, як цього вимагає чинне українське законодавство. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Зверніть увагу, щоб пройти практичний іспит на категорію В потрібно записатися. Це можна зробити як по телефону, так і з’явившись особисто, кому як зручніше.

В Україні можна скласти іспит на категорію В

Слід зазначити, що під час війни практичний іспит для майбутніх водіїв складається з одного етапу. Іспит для категорій A1, A та B1 проводиться на автомайданчику, а для решти категорій – на дорогах загального користування.

Нагадаємо, що після 24 лютого, коли російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, було скасовано реєстрацію автомобілів. Також скасували кілька інших корисних послуг для водіїв. Проте, зараз багато обмежень вже знято. Дозволена і реєстрація машин.

Водіям з правами категорії В дозволили керувати вантажівками під час війни