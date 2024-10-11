Компенсація за роботу у вихідні дні – скільки можна отримати

Роботодавець зобов’язаний оплачувати понаднормову діяльність працівників, включаючи роботу у вихідні дні. Такі випадки регламентуються кодексом законів про працю в Україні.

Компенсація за понаднормову роботу може бути різною і не завжди обмежується фінансовими виплатами. Інші форми компенсації можуть бути визначені за взаємною згодою між сторонами.

Про те, як компенсують роботу у вихідний, йдеться в Кодексі законів про працю України (КЗпП), передають “Новини України – НСН”.

Детальніше про компенсацію за роботу у вихідні дні

Для того, щоб виконання посадових обов’язків у вихідний день було оплачуваним, працівник має отримати спеціальний наказ від керівника про залучення до роботи.

Якщо працівник вийшов на роботу за власним бажанням, така праця не підлягає компенсації. Відповідно до статті 72 Кодексу законів про працю України, працівник має право, за згодою сторін, отримати:

Інший день відпочинку замість вихідного, який став робочим;

Грошову виплату в подвійному розмірі.

У першому випадку, якщо працівнику надано інший вихідний, оплата за роботу у вихідні дні здійснюється в одинарному розмірі. У другому випадку, коли передбачена грошова компенсація, вона нараховується у подвійному розмірі.

Розмір компенсації визначається відповідно до статті 107 Кодексу законів про працю України:

Для відрядників — за подвійними відрядними розцінками;

Для працівників з годинними або денними ставками — у подвійній сумі цих ставок;

Для співробітників з місячним окладом — одинарний або подвійний розмір годинної чи денної ставки зверх окладу, залежно від того, чи виконували вони свої обов’язки в межах місячної норми робочого часу або понад норму.

Що стосується тимчасових працівників, які уклали трудовий договір на термін не більше шести днів, їм не надається інший вихідний, і оплата їхньої праці здійснюється в одинарному розмірі. У випадку понаднормової роботи в нічний час (з 22:00 до 06:00) ставка підвищується відповідно до положень генеральної угоди або колективного договору, але не може бути меншою за 20% тарифного окладу за кожну відпрацьовану годину.

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