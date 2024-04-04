4 квітня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно схвалив законопроєкт №9256-д, який передбачає посилення контролю за гральним бізнесом

Про це повідомив народний депутат та член комітету Ярослав Железняк, передає НСН.

Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), передачу частини її функцій до Мінцифри, та суттєве обмеження реклами азартних ігор.

Також законопроєкт №9256-д містить низку інших важливих новацій:

обмеження реклами азартних ігор (зокрема, недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) і заборону спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Комітет ВР схвалив законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом

Ще новини України: Ігроманія в ЗСУ може загрожувати національній безпеці – Bloomberg