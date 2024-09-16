Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №11379-д щодо заборони мобілізації обмежено придатних до 25 років для ухвалення у другому читанні.

Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передають «Новини України – НСН»..

Комітет ВР підтримав заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років – подробиці

За словами Гончаренка, рішення комітету є дуже важливим, оскільки воно відкриває для законопроєкту дорогу до голосування на найближчому засіданні Верховної Ради.

Нардеп каже, законопроєкт не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати.

«Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання», – додав він.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

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