Коли в Україні очікується різке похолодання – прогноз погоди на тиждень

Календарне літо завершується, і вже цього тижня найтепліший сезон у році поступиться місцем осені. Втім це не означає, що погода різко змінить свої характеристики. Прогноз погоди в Україні на тиждень

За прогнозами синоптиків, спека не поспішає залишати територію України. Якою буде погода найближчого тижня NNS дізнався з повідомлення на сайті “Апостроф”.

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 29 серпня, на заході пройдуть грозові дощі. На решті території буде хмарна, але суха погода.

На півночі, півдні, сході та в центрі вдень синоптики прогнозують від 30 до 34 градусів тепла.

На заході спека трохи спаде. Буде від +25 до +29 градусів.

У вівторок, 30 серпня, грозові дощі очікуються на південному заході та в центрі. На решті території – без опадів.

На півдні та сході країни вночі синоптики прогнозують від 18 до 20 градусів тепла, а вдень від +28 до +33.

У центрі вночі буде 15-17 градусів тепла, а вдень близько 30 градусів із позначкою “плюс”.

На півночі та заході України в нічний час доби варто очікувати від 12 до 15 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 23–26 градусів вище нуля.

У середу, 31 серпня, ситуація з опадами залишиться незмінною: грозові дощі в центрі та на південному заході. На решті території сухо. Та й температурна картина не зазнає суттєвих змін.

А от у перший день осені, четвер, 1 вересня, температурна картина в деяких регіонах різко зміниться. Так, на півночі та заході України в нічний час доби стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється в діапазоні від +17 до +20.

У центрі вночі синоптики прогнозують від 13 до 16 градусів тепла, а вдень варто очікувати 21-24 тепла.

У східних та південних регіонах у нічний час доби буде від 16 до 20 градусів з позначкою “плюс”, а вдень – 25-29 градусів тепла.

Також у цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі на півдні, сході, у центрі та південному заході України.

У п’ятницю, 2 вересня, південний захід продовжать заливати грозові дощі. На решті території України – без опадів.

На півночі та заході країни вночі очікується від 7 до 9 градусів тепла, а вдень – від 17 до 20 градусів із позначкою “плюс”.

У центральних регіонах вночі буде від +10 до +12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 19 до 22 градусів з позначкою “плюс”.

На півдні та сході України вночі буде від +13 до +17, а вдень варто очікувати 21-25 градусів вище нуля.

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