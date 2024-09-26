Коли студентам надається відстрочка від мобілізації – пояснення адвоката

Адвокат пояснила, коли студентам надається відстрочка від мобілізації і з якого моменту вона починає діяти.

Студенти, які навчаються на денній формі навчання, можуть отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ. Вона почне діяти з моменту початку здобуття освіти.

Про це повідомила адвокат Марина Бекало, передають “Новини України – НСН”.

Коли студентам надається відстрочка від мобілізації

Адвокат пояснила, що наразі чіткого регулювання з приводу питання відстрочки від мобілізації для студентів немає. Однак, можна зробити висновки що вона почне діяти з моменту початку здобуття освіти.

За словами Марини Бекало, згідно з п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

здобувачі професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України “Про освіту”, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

“Тобто, право на відстрочку мають ті, хто здобуває рівень освіти вищий, за уже здобутий”, — пояснила адвокат.

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