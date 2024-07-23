Відповідно до рішення уряду, новий навчальний рік у закладах освіти України розпочнеться з вересня.

Навчальний рік у школах стартує 2 вересня 2024 року та завершиться 30 червня 2025 року.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на 24 канал.

Варто зауважити, що у червні МОН радило вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік із серпня.

Коли стартує новий навчальний рік 2024 – 2025

У Міносвіти України також повідомили, що українські учні повернуться на навчання у вересні.

“Водночас у шкіл – більше свободи у плануванні. Вони можуть самі коригувати структуру навчального року. Головне – враховувати безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів і можливі освітні втрати”, – наголосили у відомстві.

Коли розпочнеться новий навчальний рік в Україні – уряд прийняв рішення

Педагогічна рада при цьому визначає:

структуру й тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд;

структуру й тривалість навчального тижня / дня / занять;

відпочинку між ними;

форми організації освітнього процесу.

“ОВА та засновники закладів забезпечать безпечний старт навчання залежно від безпекової ситуації в регіоні. А школи подбають про баланс між навчанням та відпочинком – на канікули відведено щонайменше 30 днів упродовж навчального року”, – повідомили у Міносвіти.

У відомстві вважають, що ця гнучкість дозволить школам адаптуватися до викликів воєнного часу та забезпечити якісну освіту для кожного учня.

При цьому, депутати Львівської міської ради звернулись до уряду України з проханням дозволити самостійно приймати рішення щодо структури навчального року з врахуванням безпекової ситуації в кожному регіоні.

Прохання зумовлене тим, що Львів планує розпочати навчальний рік на 2 тижні раніше, щоб у разі складної ситуації зі світлом і опаленням, діти якомога більше навчались офлайн.

Також у зверненні зазначається, що органи влади ліпше розуміють специфіку своїх регіонів та здатні прийняти рішення, які будуть найбільш оптимальні для шкіл.

“На сьогоднішній день надзвичайно складно передбачити ситуацію, яка буде в осінньо-зимовий період. Не виключено, що вона може бути набагато гіршою, ніж минулого року… . За таких умов заклади освіти міста стануть повноцінними пунктами незламності для мешканців, і в такому випадку якісний освітній процес буде неможливим”, – заявив голова управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

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