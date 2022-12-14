Коли проведуть вибори в Україні – відповідь Корнієнка

Перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, коли проведуть вибори в Україні. Він зазначив, що після закінчення війни буде потрібен час, щоб їх провести
Під час воєнного стану проводити вибори не можна. А після завершення війни провести вибори одразу буде важко.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє НСН
“Після завершення воєнного стану буде дуже важко відразу провести вибори. Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій”, – сказав він.
За його словами, наприклад, якщо Україна звільнить території, які окуповані давно – Донецьк, Луганськ, Крим – потрібно з’ясувати, якої країни там є громадяни, провести відповідні заходи з перевірки.
Після закінчення війни потрібен буде час, щоб провести вибори в Україні
“А що стосується територій, які були недавно окуповані – як, наприклад Херсонська область – там можна проводити національні вибори”, – додав він.
До того ж на думку Корнієнка, що стосується місцевих виборів, то треба попрацювати над законодавством, щоб убезпечитись від колаборантів, яких там багато, але не всі вони можуть потрапити під дію СБУ.
“Щодо місцевих виборів я би попрацював. З огляду на те, що ми напрацьовуємо, зокрема, з Радою Європи – дійсно, потрібен перехідний час після закінчення воєнного стану. Мова може йти про кілька місяців, звучав термін 4-5 місяців. Він спрямований на те, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців. Дуже багато людей, що поїхали за кордон, внутрішньо переміщених осіб, загиблих”, – каже перший віце-спікер парламенту.
Тому, як резюмував Корнієнка, це все виклики наступних виборів. Незалежно від того, коли вони відбудуться, ці всі питання потрібно вже починати обговорювати і проводити принаймні дослідницьку роботу.
“Як проголосувати кільком мільйонам людей за кордоном – це справді питання, тому що це важко зробити на дільницях консульств. ЦВК і профільні міжнародні організації вже напрацьовують певні ідеї. Але давайте переможемо – тоді будуть вибори”, – підсумував він.
Джерело: РБК-Україна
Чи вистоїть Україна, якщо удари по енергосистемі повторяться — відповідь ОП