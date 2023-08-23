Коли під час ДТП можна не викликати поліцію – поради водіям

Водії, під час дорожньо-транспортної пригоди мають можливість самостійно оформити його. Коли під час ДТП можна не викликати поліцію

Для того, щоб самостійно оформити ДТП, треба скористатись Європротоколом. Це спеціальний бланк, який заповнюється учасниками аварії, а потім надається страховику і є підставою для виплати відшкодування потерпілим.

Про те, що треба знати водіям про Європротокол, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Коли під час ДТП можна не викликати поліцію

Європротокол є зручним способом оформлення незначної аварії, що дозволяє зекономити час та звільнити винуватця від адмінвідповідальності.

Бланк Європротоколу видається автовласнику безплатно під час укладення договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспорту. Якщо водій його втратив чи вже використав, то новий бланк видається страховиком безоплатно на підставі письмової заяви.

Скласти Європротокол можна лише у випадку:

якщо внаслідок пригоди не було травмованих або загиблих

пошкодження отримали не більше двох транспортних засобів

сума збитку не перевищує 80 тис. грн

обидва водії мають дійсний поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності

водії-учасники ДТП у тверезому стані

досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди

Європротокол може заповнюватися у паперовому вигляді або в електронному варіанті з використанням системи “Електронний Європротокол“.

Які переваги складання Європротоколу

Європротокол значно спрощує та пришвидшує процедуру оформлення ДТП.

Його переваги:

не потрібно інформувати та очікувати поліцейських

водії можуть залишити місце ДТП відразу після складання протоколу

водії не несуть адмінвідповідальності за статтею 124 КУпАП (тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається)

відшкодування збитків страховою компанією проводиться набагато швидше

Також зазначимо, що в ЄС оформляти ДТП без участі представників дорожньої поліції почали ще в 50-х роках минулого століття. Зараз у більшості європейських країн водіям, які потрапили в ДТП, достатньо заповнити бланк Європротоколу для того, щоб оформити цю подію.

Лицьова сторона бланку Європротоколу є ідентичною в усіх країнах, де він запроваджений, відрізняється тільки мова. Так водії різних країн можуть швидко зорієнтуватися, якщо вони потраплять в ДТП на території іншої держави.

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