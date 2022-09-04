Коли до України прийде зима і в яких областях сніжитиме

Перший сніг в Україні прогнозують ще восени в кількох областях. Коли до України прийде зима

Зокрема, зима завітає в листопаді на захід. У південному регіоні снігу восени не буде. Такими є дані сайту Wisemeteo, передає NNS.

У Львові випаде сніг найшвидше: там прогнозують зимову погоду 12 листопада. Цього дня температура повітря не опуститься нижче нуля, тож сніг не затримається на поверхні. Вдруге засніжить уже 22 листопада. Стовпчики термометрів показуватимуть -3°С, а снігу буде трохи більше. Тому, ймовірно, землю трохи припорошить. Третій сніжний день у Львові буде вже в останній день осені.

В інших західних областях історія зі снігом буде іншою. Зокрема, Тернопіль припорошить снігом наприкінці листопада. В Івано-Франківську засніжить ще восени, а в грудні сніжних днів стане ще більше. Але температура вдень буде вище 0°С, тому, схоже, сніг одразу танутиме.

На Волині сніг обіцяють 10, 13, 16 та 30 листопада.

Вінницю припорошить снігом в останній тиждень листопада.

Зима не поспішатиме на сході, півдні та в Києві: у листопаді снігу там ще не буде.

В Україні перша половина осені очкується теплою та посушливою. Вересень – перший місяць метеорологічної осені, упродовж якого відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Очікується, що цьогоріч упродовж вересня, особливо в його першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода.

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