Коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ на всіх фронтах – МВС назвали терміни

У Міністерстві внутрішних справ назвали терміни коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ на всіх фронтах

Збройні сили України можуть піти у контрнаступ наприкінці червня – на початку липня. Про це в ефірі 24 каналу заявив позаштатний радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

“Ми повинні розуміти, що у найближчій перспективі ми підемо у контрнаступ на всіх фронтах. Але все ж таки, умовно кажучи, це не буде завтра – післязавтра”, – зазначив він.

За словами Смирнова, зараз основне стратегічне завдання полягає в тому, щоб завдати ворогові якомога більше збитків. Паралельно ЗСУ накопичує військову техніку, що надходить із заходу, і людські ресурси. На його думку, противник досить серйозно відчує контрнаступ ЗСУ наприкінці червня – на початку липня.

Позаштатний радник міністра внутрішніх справ наголосив, що на стратегічному рівні Україна вже перемогла, але це не означає, що “війна закінчиться завтра”.

За його словами, у РФ питання загальної мобілізації зараз не стоїть на порядку денному. Імовірність її оголошення радник міністра оцінив як досить низьку. На це впливають кілька факторів. По-перше, громадяни РФ мають страх саме війни.

«Якщо взяти соціологічні дослідження, то вони – за спецоперацію, але проти війни з Україною. Друге – з тих самих соціологічних досліджень, там більше 80% проти мобілізації, бо мобілізація – це про війну. І третій фактор – я вважаю, що для великої мобілізації єдине глобальне вікно у Путіна було 9 травня. Він не оголосив тоді цю мобілізацію, і я переконаний, що він і надалі цього робити не буде», – заявив Смирнов.

Водночас, на думку Смирнова, у Путіна залишається варіант так званої прихованої мобілізації.

ЗСУ почали контрнаступ на двох напрямках – Залужний