ЗСУ почали контрнаступ на двох напрямках – Залужний

ЗСУ почали контрнаступ на двох напрямках фронту. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає NNS.

У своємо Телеграм-каналі сьогодні, 5 травня, Залужний написав, що підтримує регулярний звʼязок із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, якого і проінформував про перехід до контрнаступальних дій.

Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, – написав Залужний.

Також він акцентував увагу на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет.

Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні, – констатую Головнокомандувач ЗСУ.

Так, протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на північ минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території.