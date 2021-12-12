Погода в Україні у другій половині грудня буде досить мінливою. У найближчі два тижні температура повітря опуститься нижче за нуль і почнуться снігопади замість дощів. Синоптики прогнозують морози до -21 градусів

Синоптики прогнозують прихід південно-західного циклону, який принесе із собою тумани, ожеледицю та похолодання місцями до -21 градуса. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

За прогнозом “Укргідрометцентру”, у грудні випаде в середньому 33-78 мм опадів, у горах місцями 81-105 мм. У північно-східних областях їх буде дещо менше за норму. Відчутного зниження температури українцям варто очікувати у 20-х числах грудня. Стовпчики термометрів опустяться нижче -20 градусів уночі, в Карпатах і до -21 градусів, а вдень буде в межах -3…-8 градусів.

У неділю, 12 грудня, у західних та частині південних областях пройдуть сильні снігопади та дощі. На Херсонщині затримається тепла погода до +6…+8 градусів, на сході буде весь день без опадів, вдень синоптики передають від +2 до +4 градусів, на півночі України також буде сухо і до +5…+7 градусів вдень. У Києві в неділю буде сухо та сонячно, вдень від +6 до +8 градусів, уночі – до +3…+5 градусів. На Заході країни похолодає до +2…+4 градусів вдень та 0…-3 градуси вночі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У понеділок, 13 грудня, опади перемістяться у північні та центральні області. Сухо буде лише у східних областях. Синоптики передають удень від -1 до +4 градусів, уночі в середньому по країні буде плюсова температура, лише у західних областях стовпчики термометрів опустяться до -1…-5 градусів. На сході очікується сонячна погода, подекуди потеплішає до +5…+7 градусів. У Києві пройде мокрий сніг, температура буде плюсовою – від +2 до +4 градусів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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