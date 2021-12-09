Погода у грудні буде досить мінливою. Дощ зі снігом затримаються у всіх областях до середини місяця. Якою буде погода на Святого Миколая

Синоптики розповіли якою буде погода на Святого Миколая – напередодні свята, 19 грудня, передають невелике потепління та зменшення кількості опадів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Згідно з прогнозом “Укргідрометцентру”, у період з 13 по 19 грудня в Україні місцями можливі невеликі дощі, у Карпатах — сніг. Вночі температура коливатиметься від -3 градусів до +3, а вдень очікується +2… +8 градусів вище нуля.

У період з 9 по 13 грудня вдень температура повітря опускатиметься до 0…-1 градуса у західних областях, на півдні та сході буде набагато тепліше – до +11… +13 градусів вдень та до +3… +5 градусів уночі. Опади стабільно будуть на заході, в решті регіонів дощі зі снігом очікуються періодично.

У четвер, 9 грудня, на всій території країни, окрім Закарпатської області, буде похмуро, проте вдень синоптики прогнозують без опадів. Температура повітря у західних областях очікується в межах -1…-4 градусів вдень та до -8…-10 градусів вночі. У східних та південних областях удень очікується від +5 до +7 градусів, уночі – від +3 до +5 градусів. У Києві в четвер синоптики обіцяють від -1 до +1 градуса, вночі температура опуститься до -1…-3 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У п’ятницю, 10 грудня, на заході України пройде сніг, вдень подекуди потеплішає до +1…+3 градусів, вночі очікується до 0…-2 градусів. В решті регіонів погода буде сонячною. Потеплішає і в центральних, і у східних та південних областях. Вдень очікується до +6…+8 градусів тепла, на півдні – до +9…+13 градусів. Вночі синоптики передають зниження температури до -1…+5 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м/

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